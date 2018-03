Gewonden en veel overlast door stroomstoring Amsterdam

5000 adressen zitten nog zonder stroom, meldde netbeheerder Liander. ,,We snappen dat de resterende 5000 huishoudens zo snel mogelijk ook weer stroom willen, zeker nu het donker is. Onze monteurs doen hun uiterste best.'' Het tramverkeer heeft wel nog last van de gevolgen. Op acht lijnen rijden vooralsnog geen trams.



Graafwerkzaamheden in de Daniël Stalpertstraat in Amsterdam-Zuid zorgden vanochtend voor een kettingreactie, waardoor de stroom in een groot deel van de buurt uitviel. Bij het graafwerk werd een elektriciteitskabel geraakt, waarop op diverse plekken kortsluiting ontstond.

Brand

Op drie plaatsen brak brand uit, zoals in een stroomverdeelkast in de Quellijnstraat. Een naastgelegen kinderdagverblijf werd ontruimd. Bij de Weteringschans raakten twee mannen gewond door een steekvlam die uit de grond kwam. Beide mannen werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar waren nog wel aanspreekbaar. Een van hen liep brandwonden op.



Ook op de Nieuwe Looiersstraat woedde brand in een elektriciteitshuisje, waardoor de aanwezigen in een locatie van het Leger des Heils naar buiten moesten. Een medewerker die bij de graafwerkzaamheden stond, is nipt aan de dood ontsnapt. Hij bleef ongedeerd, maar stond wel te trillen op zijn benen, aldus een politiezegsman.

Evacuatie

Ruim 28.000 huishoudens ondervonden last van de storing. Ook verkeerslichten vielen uit. Voor het openbaar vervoer had de stroomstoring ook gevolgen: een aanzienlijk deel van het tramverkeer stond stil. Op de Weteringschans, het Rokin en de Ferdinand Bolstraat stonden lange rijen trams.



Rond 11.30 reed ongeveer de helft van de tramlijnen weer de normale route, meldde het Amsterdamse ov-bedrijf GVB. Alleen de lijnen die het getroffen gebied in de wijk De Pijp doorkruisen, rijden nog niet doordat er geen stroom op de bovenleiding staat. De metro's rijden wel.



Klanten die meer dan vier uur zonder stroom hebben gezeten, krijgen automatisch compensatie van Liander, ze hoeven daarvoor niets te doen. Voor de eerste vier uur keert Liander 35 euro uit. Voor elke vier uur erbij wordt 20 euro extra gestort. Mensen die schade hebben opgelopen, kunnen die onder voorwaarden claimen.



Volledig scherm Toeristen buiten het Rijksmuseum dat ontruimd is vanwege een stroomstoring. © ANP

Geen paniek

In het Rijksmuseum viel het licht uit. Ongeveer 1.500 museumbezoekers werden rond 11.00 uur geëvacueerd. Een woordvoerder van het museum liet aan Het Parool weten dat de kunstwerken niet in gevaar waren, omdat een noodaggregaat de veiligheid garandeert.



De evacuatie verliep volgens haar rustig. ,,Er is geen paniek'', liet ze weten. Het Rijks ging niet meer open. ,,We hopen u vanaf morgen weer te kunnen begroeten", meldde het museum op Twitter. Wie voor vandaag een kaartje had voor het Rijksmuseum, maar het pand moest verlaten, kan op vertoon van het ticket een andere dag terugkomen.



Ook het Allard Pierson Museum liet weten de hele dag dicht te blijven. De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, naast het Allard Pierson, waren ook de gehele dag niet te zien.



Volgens netbeheerder Liander zaten postcodegebieden 1070 tot en met 1075 zonder stroom, waaronder een groot deel van de Pijp. De politie stuurde, zoals gebruikelijk bij grote stroomstoringen, extra agenten de straat op. In een paar gebieden zijn monteurs nog bezig met reparaties. Dat kan tot in de avond en mogelijk zelfs de nacht duren, meldt Liander.



