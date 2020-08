Gewonde bij schietpartij in Amsterdam is rapper Danzel S.

Bij een schietpartij in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt in Zuid is een man gewond geraakt. De dader is gevlucht. Het gaat om Danzel S. (23), beter bekend als rapper Bigidagoe uit Amsterdam-Zuidoost.

Even na 15.45 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij. Twee ambulances en een traumahelikopter waren uitgerukt om het slachtoffer medische bijstand te verlenen. De straat werd door de politie afgezet voor onderzoek.

De politie is op basis van eerste getuigenverklaringen op zoek naar een mannelijke schutter met een donker getinte huidskleur. Hij droeg zwarte kleding en had mogelijk dreadlocks.

Een anonieme getuige die aan het eind van de Vechtstraat zijn fiets stond los te maken, laat weten dat hij geschreeuw hoorde, en daarna een schot. Vervolgens zag hij iemand wegrennen. De politie was snel ter plaatse, vertelt de man, en er was er paniek over de toestand van het slachtoffer, die volgens de getuige nog wel in leven was.

Vuurwapengeweld

Het vuurwapengeweld laait deze maand flink op in de stad, met de trieste dood van de 24-jarige Bas van Wijk op de Oeverlanden als dieptepunt. Hij werd op 8 augustus doodgeschoten, toen hij wilde voorkomen dat een man een horloge van een vriend van hem probeerde te stelen. Een verdachte zit hiervoor vast en heeft inmiddels bekend.

Een dag later raakte op de Louise de Colignystraat in Bos en Lommer een man zwaargewond bij een schietpartij. Hiervan is de dader nog voortvluchtig. Wel werd een vuurwapen gevonden dat mogelijk bij de schietpartij is gebruikt.

Op 14 augustus kreeg de politie de melding van een schietpartij, ditmaal in Zuidoost. Daar zagen omstanders iemand schieten, maar maakten zowel de dader als het doelwit zich uit de voeten. Een week later op 20 augustus raakte een man op de Hagedoornweg in Noord zwaargewond bij een schietpartij. Hier is ook nog geen verdachte voor opgepakt.

Heeft u meer info, reageer dan via de tiplijn van Het Parool.

