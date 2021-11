‘Gewiekste goochelaars’ lichten juwelier in Deventer op

Het gaat om twee halskettingen en een 14 karaats gouden armbandje van samen ruim 4000 euro. Op de bewakingscamera’s van de juwelierszaak is duidelijk te zien dat de twee vrouwen de diefstal goed hebben voorbereid. Terwijl de ene vrouw één van de armbandjes inspecteert, begint de andere met het afleiden van de verkoopster. De afleidingsmanoeuvre opent de mogelijkheid voor de eerste om het armbandje op geraffineerde wijze in haar mouw te laten glijden.



De verkoopster vertelt dat de vrouwen na deze verdwijntruc nog niet tevreden waren: ,,Daarna wilden ze ook nog graag twee colliers zien. Ik wilde deze in een doos doen, maar ze wilden per se dat ik ze in zakjes zou verpakken. Ik kreeg er al een vervelend onderbuikgevoel van en ik heb geprobeerd om continue alle sieraden bij mij te houden. Toch hebben ze alsnog twee kettingen kunnen stelen zonder dat ik het doorhad.”