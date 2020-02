Geweigerd cruiseschip met 91 Nederlanders wijkt uit naar Thailand

De Westerdam van de Holland America Line zou oorspronkelijk zaterdag aankomen in het Japanse Yokohama, maar dat land verbood de kapitein vorige week al af te meren in die haven. De autoriteiten waren bang dat er viruspatiënten aan boord zouden zitten omdat het schip was vertrokken vanuit Hongkong. Volgens de rederij zijn er nog altijd geen besmette opvarenden aan boord en mogen de 1455 passagiers en 802 bemanningsleden gewoon vrij rondlopen.

Volledig scherm Alle passagiers van de Westerdam moeten zich melden bij een medisch team om de temperatuur te laten opmeten. © prive Door de opstelling van Japan zaten passagiers dagen in onzekerheid waar ze naartoe gingen. De rederij moest op zoek naar een nieuwe haven, maar dat bleek niet gemakkelijk. Meerdere landen, waaronder de Filipijnen, wilden het schip niet hebben. Uiteindelijk bleek Thailand wel bereid om de passagiers te ontvangen. Donderdag zullen ze in Laem Chabang bij Bangkok van boord gaan, zo is hen inmiddels gezegd. Het schip vaart nu nog ter hoogte van Vietnam. De passagiers zijn vandaag bij een medisch team langs geweest om de temperatuur te laten opmeten voordat ze van boord mogen.

Alle passagiers krijgen volgens de rederij hun geld terug en mogen gratis een nieuwe cruise uitzoeken. Ook hebben ze zolang hun reis duurt internet en telefoon tot hun beschikking om te communiceren met het thuisfront.

Volledig scherm Johan en Willy Kok verblijven op het Nederlandse cruiseschip de Westerdam en hebben nu eindelijk duidelijkheid waar ze naar toe gaan. © Prive

Prima vermaakt

De Nederlandse passagiers Johan en Willy Kok zijn blij dat er aan alle onduidelijkheid nu een einde komt. Al hebben ze zich de afgelopen dagen ondanks de onzekerheid prima vermaakt. Het programma aan boord bleef ongewijzigd. ,,En we hebben veel nieuwe vrienden gemaakt. Deze situatie schept een enorme band. Maar toch is het wel fijn dat nu het eind van deze reis in zicht komt. Dit is niet waarom we deze vakantie hebben geboekt.”

Het echtpaar Kok had vooral te doen met de bemanning van het schip. Velen van hen zijn Filipijns. Even leek het erop dat ze hun familie in Manilla zouden kunnen ontmoeten omdat het schip daar aanvankelijk wilde aanmeren. ,,Vlak voordat we aankwamen moesten we omkeren. Dat leverde hartverscheurende taferelen op. Maar al snel waren ze weer operationeel. Geweldige mensen’’, aldus Kok.

Paniek is er geen moment aan boord geweest. Wel bezorgdheid. ,,Maar we zijn al een aardig tijdje onderweg nu dus dat wordt ook steeds minder. Zolang we op zee zitten, kunnen we ook niet besmet raken.”