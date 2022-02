Gewapende overval op Apple Store Amsterdam, mogelijk gijzeling aan de gang

Een ooggetuige meldt aan Het Parool dat rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. De twee mannen zouden nu nog in de Apple Store zijn. De politie bevestigt aan persbureau ANP te zijn uitgerukt na een melding ‘bij een winkel’. Wat de aard van de melding precies was, kan nog niet worden gezegd.

Bezoekers Leidseplein

Bezoekers van de cafés rond het Leidseplein moeten binnen blijven, schrijft Het Parool. Het plein is ontruimd. De politie is in groten getale aanwezig en in opperste staat van paraatheid. Bezoekers van De Balie, vlak naast de Apple Store, mogen het pand op instructie van de politie niet meer verlaten, omdat er sprake is van schietgevaar, vertelt floormanager Dylan aan de krant. ,,We zijn naar een ruimte achterin gegaan weg van de ramen.” Dylan vertelt dat er ‘zo’n zeventig man’ in het pand aanwezig is.