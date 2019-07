Gevonden lichaam is van vermiste vrouw (18) uit Epe, geen misdrijf maar val van fiets

Enkele omwonenden legden vanmorgen de eerste bloemen op de plek van het ongeval. ,,Zelf heb ik ook geholpen met zoeken,” zegt een man uit de buurt. ,,Je doet wat je kan. Het is zo triest dat het op deze manier is geëindigd.” Ook burgemeester Jacqueline Koops van Heerde betuigt haar medeleven. Dat doet zij in een tweet: ‘Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen. Heel veel sterkte toegewenst om dit te verwerken.’ Op de voormalige school van Loes, de Noordgouw in Heerde, is vandaag aandacht besteed aan het drama. Loes deed daar de havo tot ze overstapte naar het mbo.



Het onderzoek op de plek waar het lichaam is gevonden, werd in de loop van gisteravond afgerond. Lange tijd kon de politie nog niet zeggen of het inderdaad om de vermiste vrouw ging. Wel werd eerder bekend dat het om het lichaam van een jonge vrouw ging. De mensen die vlak in de buurt van de vindplaats wonen, mochten eerder gisteravond weer naar huis.



De 18-jarige Loes uit Epe kwam na een feestje in de nacht van vrijdag op zaterdag niet thuis. Daarna ging een grote zoektocht van start.