Gevonden foetus in Zeist zat in tupperware-bakje: ‘Moeder en vader wisten zich mogelijk geen raad’

Kinderlok­ker slaat toe ‘uit verveling’: ‘Je maakte misbruik van onze 9-jarige dochter’

5 maart Met zinnen als 'wil je een snoepje’ en 'wil je een lift’ poogde kinderlokker Van E. uit Hoogeveen jonge meisjes zijn auto in te lokken. Hij deed dit naar eigen zeggen uit verveling, nadat hij werkloos thuis was komen te zitten. ,,Jouw misdaad, in nog geen uur gepleegd, brengt ongelofelijk veel schade teweeg.”