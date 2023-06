Gevonden botten in Lelystad blijken van sinds 1999 vermiste Alex van Cittert uit Amsterdam

Met video Arrestatie­team haalt mogelijk vuurwapen­ge­vaar­lij­ke man na 18 uur uit woning: ‘Zou bunker in kelder hebben’

Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie hebben zondagmiddag een mogelijk vuurwapengevaarlijke man aangehouden, die zich had verschanst in zijn woning in Lichtenvoorde. Rond kwart over vier vanmiddag ging het team over tot actie, nadat de patstelling bijna 18 uur had geduurd.