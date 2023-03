Gevluchte schutter te zien op camerabeelden van Gronings café: ‘Schoot als verdwaalde cowboy’

In de Groningse horecazaak waar zaterdagnacht is geschoten, heeft de politie een vuurwapen aangetroffen. De schutter is nog steeds voortvluchtig.

Na onderzoek bevestigde de politie maandag dat een vuurwapen is gebruikt in het café aan de Peperstraat in Groningen. Of er gewonden zijn gevallen is volgens de politie niet bekend.

De eigenaar van de tent in kwestie, café Donovan’s, stelt dat er niemand is geraakt. In een verklaring op Facebook zegt hij dat de ‘schermutseling’ in een overdekt stuk buiten plaatsvond. Daar kunnen stappers een sigaretje roken of afkoelen. Wat er gebeurde, is volgens hem op camerabeelden te zien.

‘Angsthaas’

De verdachte zou nog geen halfuur in het café zijn geweest ‘toen hij dacht dat hij in zijn recht stond om als een verdwaalde cowboy een schot te vuren’. Daarna kon de schutter ontsnappen door 'achter een paar dames’ te staan, ook al werden de lichten aangedaan om hem te lokaliseren. ‘Helaas’ heeft de ‘angsthaas (...) dus weten te ontkomen’.

De aanleiding voor het incident in het uitgaansgebied is onbekend. Het politieonderzoek gaat door. Het café wil z'n oprechte excuses aanbieden voor eventuele overlast: ‘De zaak bestaat inmiddels bijna 14 jaar en in die tijd is er nooit wat gebeurd. We zullen de teugels wat strakker aantrekken.’

