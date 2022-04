Gevluchte Oekraïners extra gewaarschuwd voor Nederlandse sirenetest: ‘Er is niets aan de hand’

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er volgens VluchtelingenWerk bijna 22.000 mensen opgevangen op diverse locaties in het hele land. In maart werd er al extra gewaarschuwd voor de sirenetest die elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur wordt gehouden. Nu zijn er ook posters verspreid op de opvanglocaties in de talen Engels, Oekraïens en Russisch. Daarop staat dat het luchtalarm precies 1 minuut en 26 seconden duurt, dat er niets aan de hand is en niemand iets hoeft te doen. Alleen als de sirenes meerdere malen achter elkaar loeien is er sprake van een ramp of zwaar ongeval. ‘U moet dan direct naar binnen, en ramen en deuren sluiten’, wordt de vluchtelingen verteld.

VluchtelingenWerk juicht het toe dat er extra aandacht is voor de mogelijk emotionele reacties bij de opgevangen Oekraïners. In het verleden bleek dat sommige Syrische en Afghaanse vluchtelingen ook herbelevingen konden hebben van traumatische gebeurtenissen als ze het Nederlandse luchtalarm hoorden. Sindsdien worden vluchtelingen uit oorlogsgebieden altijd voorbereid op de sirenetest.

Impact

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) riep vorige maand de veiligheidsregio's al op te waarschuwen dat het luchtalarm een test is en dat mensen niet moeten schrikken. Volgens traumatherapeut Mariska Bruinenberg kan de impact van zo'n alarm groot zijn op mensen met een oorlogstrauma. ,,Oude triggers van mensen worden geactiveerd, en met name mensen met ptss kunnen daar heftige reacties op hebben.’’ Daarbij kan gedacht worden aan paniek- of zweetaanvallen, of juist een woedeaanval. ,,Het is eigenlijk niet goed te voorspellen’’, aldus Bruinenberg. In heel Nederland staan ongeveer 4200 sirenes. Die moeten volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid elke maand worden getest om zeker te weten dat ze werken bij een calamiteit. Alleen op nationale en religieuze feestdagen, wordt de sirenetest overgeslagen.

NL-Alert

Al jaren wordt er in Den Haag gediscussieerd over het afschaffen van de sirenes. Ze stammen uit 1998 en de verwachting is dat ze in 2025 versleten zijn. Vervangen kost naar schatting minimaal 166 miljoen euro. Daarnaast is de vraag of de schotels niet hopeloos ouderwets zijn in een tijd dat iedereen met geavanceerde telefoons op zak loopt.

Een moderner alternatief is NL-Alert, waarmee de overheid inmiddels waarschuwingsberichten naar ieders mobieltje kan sturen. „Daarin kan meteen ook informatie worden meegestuurd over wat er aan de hand is en wat je moet doen”, vertelde Wilfred Nijhof eerder tegen het Eindhovens Dagblad. Hij deed vorig jaar in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de aloude sirenes. „Als die afgaan weet je niet wat er speelt. Je weet alleen dat je deuren en ramen gesloten moet houden en de televisie moet aanzetten.”

Bij acuut gevaar krijgt de regionale omroep de rol van officiële noodzender. Daarop vertelt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Pas als de zender meldt dat het gevaar is geweken, kun je weer naar buiten. Maar levensbedreigende situaties komen nauwelijks voor. In veel gevallen lijkt het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS), zoals de sirene officieel heet, een te zwaar middel.

Uit Nijhofs onderzoek blijkt dat 8 procent van de mensen alleen met de sirenes wordt gewaarschuwd, en dus nog niet via NL-Alert. Dit percentage daalt steeds verder. De waarschuwingssms’jes van NL-Alert bereiken inmiddels 90 procent van de mensen van 12 jaar en ouder.