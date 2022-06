Gevluchte Nelson M. van verboden pedofielenclub Martijn opgepakt in Mexico

In Mexico-Stad is zondag de uit Lelystad afkomstige Nelson M. opgepakt. M. wordt in Nederland verdacht van het voortzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno.

In afwachting van zijn proces vluchtte hij in april vorig jaar naar het buitenland. Hij mocht zijn proces – na vier maanden in voorarrest – van de rechtbank in vrijheid afwachten. Een van de voorwaarden was dat hij in Nederland bleef. Daar heeft hij zich dus niet aan gehouden.

Lees ook Celstraffen voor oud-leden verboden pedovereniging Martijn

Het Mexicaanse Openbaar Ministerie en de Nederlandse stichting Free a Girl hebben de arrestatie van de Nederlander in Mexico-Stad bekend gemaakt. De stichting heeft zich samen met de internationale hulporganisatie Operation Underground Railroad ingezet om M.’s arrestatie mogelijk te maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

M. had begin dit jaar in Mexico politiek asiel aangevraagd. Om dat te voorkomen begon Free a Girl onder meer een petitie. Op basis van informatie die de organisatie verder deelde, startten de Mexicaanse autoriteiten een ‘uitgebreid onderzoek’ naar M. Dat leidde volgens Free a Girl tot zijn arrestatie. De Mexicaanse politie heeft onder andere gegevensdragers, foto’s van kinderporno en een vuurwapen in beslag genomen.

Gevaar voor kinderen

,,We zijn erg opgelucht dat Nelson M. is gearresteerd omdat hij een ernstig gevaar vormde voor kinderen in Mexico’’, stelt Free a Girl, die de Mexicaanse autoriteiten complimenteert omdat ze ‘de zaak zeer serieus hebben genomen’.

Maar dat geldt volgens de organisatie niet voor de autoriteiten in Nederland: ,,We zijn teleurgesteld in het feit dat de Nederlandse politie hem niet op de internationale gezochte lijst heeft gezet en zijn paspoort niet heeft ingenomen. Het OM heeft niets gedaan om te voorkomen dat Nelson M. zich weer zou bezig houden met dergelijke strafbare feiten. Kinderen moeten wereldwijd worden beschermd tegen dit soort mensen. De gezondheid en het welzijn van kinderen komen in het geding.’’

Pedofielenvereniging Martijn is in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden. Twee andere oud-leden, Marthijn U. en Norbert de J., zijn in maart veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Volledig scherm Nelson M. werd in Mexico opgepakt voor het bezit van kinderporno (archiefbeeld). © screenshot NPO