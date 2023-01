Gevluchte dader van dodelijke schietpartij bij winkelcentrum Zwijndrecht nog niet gepakt

Jongen (15) wordt gepakt in auto van zijn ouders: ‘Bus naar school gemist’

De politie in Noordoost-Friesland heeft begin deze week een 15-jarige jongen betrapt tijdens het rijden in de auto van zijn ouders. Hij had de bus gemist en moest naar school, was zijn excuus. Hij had daarbij ook nog eens haast en negeerde een rood verkeerslicht.

