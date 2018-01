Gevangenisuitbraak per helikopter moest verrassing voor vriendin lijken

Het is de spectaculairste (mislukte) ontsnappingspoging uit een Nederlandse gevangenis in de recente geschiedenis. De helikopterkaping waarmee zeven criminelen vorig jaar Mocro-kopstuk Benaouf A. wilden bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Ze hadden de heli geboekt als 'verrassing voor een vriendin'. Voor de rechtbank Amsterdam diende vandaag de eerste rechtszaak tegen vijf van de zeven kapers.

Het ging nog slechts om een pro-formazitting, niet inhoudelijk dus, waar de voortgang van het onderzoek wordt besproken. Sofyan el H. (24), Omar A. (19), Saifeddine M. (20), Houssain el M. (27), Ismail El M. (21) worden ervan verdacht 11 oktober een helikopter te hebben gekaapt om Benaouf A., zware jongen uit de Amsterdamse Mocro-maffia, te bevrijden. Slechts één van de vijf mannen, Saifeddine M., was vanuit de gevangenis naar de rechtbank gekomen vandaag.

200 kilo cocaïne

Volledig scherm Benaouf A. tijdens zijn rechtszaak in 2014. © ANP Benaouf is na de mislukte ontsnappingspoging overgeplaatst naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught. De crimineel zit een celstraf van twaalf jaar uit voor het opdracht geven voor de moord op Najeb Bouhbouh, in 2012 in Antwerpen. Die liquidatie, gevolg van een ruzie over 200 kilo cocaïne, was het startsein voor de Amsterdamse onderwereldvete die al ruim 20 slachtoffers heeft geëist.



De meest bizarre liquidatie is die van Nabiel Amzieb, die werd onthoofd. Zijn hoofd werd voor de deur van een Amsterdamse shishalounge gezet, tot ontzetting van voorbijgangers die het hoofd de volgende morgen zagen liggen.

De heli-diefstal werd verijdeld door de politie, die van het plan op de hoogte was. In de weken voor de spectaculaire ontsnappingspoging werden bedrijven die heli's verhuurden al gewaarschuwd dat er een kaping aan zat te komen. 11 oktober kwam de climax toen inderdaad een heli bleek te zijn geregeld die net over de Belgische grens was klaargezet.

Verrassingsvlucht

Waarschijnlijk heeft het al gewaarschuwde heli-bedrijf zelf de politie getipt. De verdachten vielen op omdat ze per se in de buurt van Roermond een vlucht wilden maken. Zij deden of de vlucht een verrassing was voor een vriendin van een van de verdachten. Toen de politie deze man natrok, Ismail el M., bleek hij een bekend figuur uit de onderwereld. Toch mocht Ismail van de rechter vandaag als enige voorlopig naar huis. Zijn identiteit zou zijn misbruikt door Houssain, zijn broer. De andere vier blijven in hechtenis.

Benaouf A. bleek in zijn cel telefonisch contact te hebben met één van de vijf helikopterkapers en had een plattegrond van de gevangenis in zijn cel. Hij had zijn metgezellen buiten precies verteld hoe laat hij mocht luchten op de binnenplaats. Er zou overigens nog een tweede persoon meegaan met de ontsnapping. Niet bekend is wie.

De vijf verdachten hadden de nacht doorgebracht in een hotel in Eindhoven en waren met gestolen auto's vol wapens, jerrycans benzine, touwen, kraaienpoten en vuurpijlen naar Limburg gereden. Agenten wisten de criminelen te traceren in de buurt van de heli en na een wilde achtervolging klem te rijden in het Limburgse Roosteren. Eén van de criminelen die probeerde te ontkomen, werd doodgeschoten.