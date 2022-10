Gevangene probeert uit bajes te ontsnappen met aan elkaar geknoopte lakens

De bijzondere ontsnappingspoging aan de Maatschapslaan was vannacht rond 03.00 uur. Van het dak van de gevangenis werden de aan elkaar geknoopte lakens over de muur en het hek gegooid. Bij de politie gingen direct alle alarmbellen af. Al snel was er veel politie op de been in de omgeving van de bajes. Ook vloog er een helikopter rond.

In de buurt van de Penitentiaire Inrichting (PI), op de Genielaan, is door agenten een mogelijke vluchtauto ontdekt. Deze is in beslag genomen.

Verdachte opgepakt

Of de bijzondere vluchtpoging is gelukt, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een verdachte is aangehouden. Of dat de gedetineerde of de handlanger is, is onduidelijk. Volgens de woordvoerder wordt er op dit moment niemand meer gezocht.

Volledig scherm © Josh Walet

Volledig scherm © Josh Walet

Volledig scherm © Josh Walet

