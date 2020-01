Gevallen kerstcircusartiest Carré maakt zich op voor derde ‘beslissende’ rug- en nekoperatie

De 31-jarige Vorobeva schrijft op haar Facebookpagina dat de operatie van vandaag ‘beslissend zal zijn voor mijn verdere toekomst’. Deze week maakte circusproducent Henk van der Meijden bekend dat ze inmiddels wel weer gevoel heeft in haar benen, maar dat ze nog niet kan lopen.



Vorobeva is dankbaar voor alle hulp en zorg die ze krijgt. Ook heeft ze vertrouwen in de operatie. ‘De beste chirurgen van het land gaan mij opereren’, schrijft ze. Inmiddels is ook haar familie, onder wie haar moeder, in Nederland om haar te steunen. Ze zegt veel lieve kaarten en berichten te krijgen in het ziekenhuis, die haar goed doen.



Sinds de onfortuinlijke val op 3 januari is de trapeze-artieste al twee keer eerder geopereerd aan haar nek en ruggengraat. Hierbij is een wervelschijf verwijderd en is er een titanium plaat geplaatst.