Gevaarlijke stoffen vrij door ladingdiefstal Roermond

Wegverkeer veroor­zaakt 17 procent CO2-uit­stoot

1:01 Het wegverkeer heeft vorig jaar 17 procent van de emissie van kooldioxide (CO2) in Nederland veroorzaakt. Kooldioxide is een broeikasgas dat ontstaat bij de verbranding van de koolstof in brandstoffen. De totale CO2-uitstoot van het wegverkeer lag vorig jaar 2 procent hoger dan in 2017. Vergeleken met bijvoorbeeld 1990 is de uitstoot met ruim 28 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het wegverkeer in 2018.