Gevaarlijke stof voor bodybuilders op de Nederlandse markt

Oud-generaal in beroep Levenslang voor Mladic om genocide Srebrenica, moord en terreur

16:22 Ratko Mladic is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot een levenslange celstraf. De voormalig Bosnisch-Servische commandant heeft zich tijdens de burgeroorlog in Bosnië schuldig gemaakt aan genocide in Srebrenica, misdaden tegen de mensheid en verschillende oorlogsmisdaden. De 74-jarige Mladic gaat in beroep tegen de uitspraak.