Getuige Peter R. de Vries weggestuurd bij rechtszaak Holleeder

Holleeder zelf noemt in zijn verklaringen vaak iemand die hij 'de allesweter' noemt. Een persoon die alle ins en outs van de onderwereld kent. Holleeder heeft justitie echter nooit willen zeggen wie 'de allesweter' is omdat zijn zussen die naam dan meteen wereldkundig zouden maken. Justitie zegt te twijfelen aan het bestaan van deze allesweter. Ook verklaarde Holleeder weinig contact met zus Astrid te hebben, die vernietigende verklaringen over haar broer aflegde. Uit onderzoek blijkt dat Holleeder echter heel vaak contact opnam met Astrid.



Holleeders advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz proberen aan te tonen dat de situatie in de onderwereld veel ingewikkelder is dan justitie denkt en dat het dus helemaal niet zo voor de hand ligt dat Holleeder de spil is geweest bij al die liquidaties. Zelfs de ontvoering van Heineken (1983) zou volgens Janssen weer bij het onderzoek naar Holleeder betrokken moeten worden om alle afsplitsingen in het Amsterdamse criminele milieu in kaart te brengen.



Holleeder zou volgens de advocaten ten onrechte als spil in de onderwereld worden afgeschilderd. Hij heeft weliswaar 'ooit wat spectaculairs' gedaan maar zou verder slechts 'een randfiguur' zijn, aldus de verdediging.



Inmiddels is Holleeder zelf aan het woord geweest: ,,Ik zou volgens mijn zus een beest zijn, maar het omgekeerde is waar. Mijn relatie met mijn familie is goed. Ik heb altijd voor ze klaargestaan, alles voor ze gedaan. ‘Het is een gotspe, wat Astrid zegt’.''