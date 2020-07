Getouwtrek rond drie verwaarloosde honden: Het waren skeletten, vel over been

Het draait allemaal om drie Amerikaanse buldogs. Twee reutjes van 2 jaar oud en een teefje, waarschijnlijk de moeder van de mannetjes, van 6 jaar oud. De eigenaresse benaderde Big Boy begin juni om te vragen of de stichting de zorg over twee honden kon overnemen.

Mootje Schuil, medewerker van de stichting, ging er meteen naartoe. ,,Normaal vraag ik eerst een heleboel informatie en gaan we niet direct naar mensen toe. Maar toen ik foto’s van de honden zag, schrok ik. Het waren skeletten. Vel over been.’’

Op onderstaande beelden is te zien hoe mager de honden waren:

De overdracht van de twee buldogs verliep vlot, volgens Schuil. ,,We hebben allebei handtekeningen gezet onder een verklaring waarin de eigenares afstand doet van de honden. Ze waren er heel slecht aan toe. Ze hadden veel te weinig gegeten en gedronken. Zelfs op water vielen ze aan zonder te stoppen. Ze verkeerden in erbarmelijke omstandigheden.’’

,,Van een buurvrouw begrepen we dat er nog een hond in huis moest zijn. Die ben ik de volgende dag gaan halen. Voor de derde hond heeft de eigenares via de app een verklaring gestuurd van eigendomsoverdracht, inclusief haar handtekening. Ik heb via haar bewindvoerder hulp ingeschakeld voor de eigenares van de honden.’’

Vechten om water

De drie buldogs zijn inmiddels al vijf weken ondergebracht bij gastgezinnen. Stichting Big Boy wil niet zeggen waar. Volgens de stichting en haar hulporganisatie Bigboy’s Doggen 2nd chance maken de dieren het goed.

Schuil: ,,Zes weken geleden wogen ze nog maar 15 of 16 kilo en waren ze graatmager. Inmiddels wegen ze 24 kilo. Kwestie van normaal eten geven. In het begin waren de honden niet sociaal. Ik vermoed dat ze onderling hebben moeten vechten om eten en water. Na een paar weken is hun toestand sterk verbeterd. De gastgezinnen willen de honden graag houden.’’

Aangifte

Maar dat lijkt niet vanzelfsprekend. De eigenaar van de honden in Oldebroek heeft aangifte gedaan bij de politie tegen Stichting Big Boy van verduistering. Daarop heeft stichting Big Boy gisteren aangifte gedaan tegen de eigenares van verwaarlozing en dierenmishandeling. Volgende week moet de stichting zich melden bij de politie in Nunspeet voor verhoor. ,,Ik ga never nooit niet vertellen waar de honden nu zijn, nooit’’, stelt Schuil.

Volgens politiewoordvoerder Sven Strijbosch is het onderzoek naar beide aangiftes nog gaande. Hij licht toe: ,,Het onderzoek naar verwaarlozing is moeilijk voor ons, omdat we de situatie ter plekke niet hebben kunnen zien, zes weken geleden. We weten nu niet waar de honden zijn, dus we kunnen ze niet onderzoeken. Ik snap de bezorgdheid van die mevrouw van de stichting, maar voor ons is het op deze manier lastig onderzoek doen.’’

Strafbaar feit

De politiewoordvoerder: ,,Normaal nemen we honden in beslag bij klachten van ernstige verwaarlozing. Verwaarlozing en mishandeling van dieren zijn strafbare feiten. De dieren worden door ons na inbeslagname naar een veilige plek gebracht voor onderzoek. Daar worden ze goed behandeld en, indien nodig, wordt een vervangend onderdak voor ze gezocht. In dit geval is het onderzoek moeilijk, omdat we niks kunnen constateren aan de honden.’’

De Stichting Big Boy is een petitie gestart om handtekeningen in te zamelen, die worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Ongeveer 7000 mensen hebben de petitie ondertekend. Schuil: ,,We gaan door tot 50.000 handtekeningen. We willen dat er in de toekomst hogere straffen en hogere geldboetes worden opgelegd aan mensen die dieren verwaarlozen. We vragen ook om een verbod op het houden van dieren, voor het leven, voor mensen die zich schuldig maken aan dierenverwaarlozing of -mishandeling.’’

De eigenares van de hond was voor commentaar niet bereikbaar.

