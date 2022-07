Gestolen relikwie duikt op bij kunstdetective: ‘Ik heb gezegd: zet hem dan maar voor mijn deur’

Kunstdetective Arthur Brand zegt dat iemand vorige week een eeuwenoude relikwie bij hem heeft afgeleverd, die vorige maand in Frankrijk is gestolen. Voor veel rooms-katholieken is zo’n voorwerp heilig. Na de diefstal kregen de dief en de verberger waarschijnlijk berouw, laat Brand weten.

Het kunstwerk heet Précieux sang, Frans voor kostbaar bloed. Het bestaat uit een gouden kist, een zogeheten reliekschrijn, met daarin twee houders. Katholieken geloven dat in die houders het bloed van Jezus Christus zit. Dat zou na de kruisiging zijn opgevangen door Jozef van Arimathea. In Frankrijk wordt de relikwie al ongeveer duizend jaar vereerd.

In de nacht van 1 op 2 juni werd de kist gestolen uit een abdij in de plaats Fécamp aan Het Kanaal. Sindsdien was die spoorloos. Brand vermoedt dat het niet bewust en gericht is gestolen, maar dat het zonder na te denken is meegegraaid door ‘een doorsnee dief’ die gebruikmaakte van de gelegenheid.

Na de diefstal werd de relikwie waarschijnlijk verstopt bij iemand anders, vermoedt Brand. Die verberger zou een kennis in vertrouwen hebben genomen, die vervolgens Brand per mail benaderde. ,,Om het heiligste der heiligen in huis te hebben is een soort vloek. Ze hebben overwogen het terug naar de abdij te brengen, maar daar hangen camera’s. Een andere optie was vernietigen. Ik heb gezegd: zet hem dan voor mijn deur. Ze hadden duidelijk toestemming van de dief om dit terug te brengen”, zegt hij naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Volgens Brand ging vorige week op een avond rond 22.30 uur de deurbel van zijn huis in Amsterdam. Toen hij bij de deur kwam, stond daar een pakket. Op straat was volgens hem niemand meer te zien. In het pakket zat een goudkleurige kist. Brand zegt dat hij zelf heeft gecontroleerd of het object echt is. ,,Ik heb alle boeken en beelden bekeken. Dit is niet in drie weken te vervalsen. Het is echt.”

Als de gestolen relikwie inderdaad veilig en wel is opgedoken, is dat volgens Brand heel bijzonder. ,,Van alle kunst die wereldwijd wordt gestolen, komt maar 7 of 8 procent terug. Vaak is het niet te verkopen, soms wordt het dieven te heet onder de voeten en wordt het vernietigd.”

De kunstdetective spreekt van zijn mooiste vondst ooit. ,,Ik ben zelf katholiek. Al meer dan duizend jaar bidden mensen hierbij. Ze hebben gebeden dat hun zoon zou terugkomen van een kruistocht en dat hun dochter zou genezen van de pest. Hier worden wonderen aan toegeschreven. Een Picasso vinden is leuk, maar dit betekent zo veel meer voor honderden miljoenen mensen. Dit overstijgt het kunstzinnige.”



Brand wil het object later deze week overdragen aan de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie. Die moet ervoor zorgen dat het terugkomt in Frankrijk.