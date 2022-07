Gestolen pup Beertje is terecht: niet verkocht op Marktplaats, maar terug bij baasjes

Dit bevestigt Barbara Seesink van Waar is onze Angel, een groep mensen die ondersteuning biedt bij de zoektocht naar vermiste huisdieren. ,,Beertje was vanmiddag om 14.00 uur weer thuis. Het hondje is gelukkig goed in orde en gezond weer bij haar baasjes.”



Charlotte en Roy zaten sinds die bewuste nacht in zak en as, toen ze hun poedeltje kwijtraakten: een onbekende man nam het dier mee terwijl de baasjes haar aan het uitlaten waren.



Een grote zoekactie werd op touw gezet, er werden flyers verspreid en publiciteit gezocht via verschillende media. ,,Dat heeft enorm geholpen, want zo hebben heel veel mensen mee geholpen uit te kijken naar Beertje”, zegt Seesink.