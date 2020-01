Gesprek Rutte en gedupeerden toeslagenaffaire: ouders voorzichtig positief

Steve Kuipers was één van de tweehonderd ouders die vanmiddag naar Rijswijk kwam om te praten met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën). De gedupeerden konden hun verhaal doen, Rutte heeft zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat er meer zal worden gedaan om hen tegemoet te komen. Ouders reageerden positief, al zijn de meesten door schade en schande wijs geworden; ‘eerst zien dan geloven’.

Honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen werden door de Belastingdienst ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten enorme bedragen terugbetalen. Dat Rutte en Hoekstra nu naar de ouders hebben geluisterd, betekende voor de meesten al heel veel. Er werd ruim de tijd genomen om de ervaringen van de betrokkenen te horen. En dat voelt goed, zegt Kuipers. De emoties zitten bij iedereen nog hoog. Jarenlang onterecht als fraudeurs betiteld worden, gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook bij Kuipers thuis in Almelo is nog lang niet alles bij het oude: financieel en psychisch heeft de episode er flink in gehakt.

Concrete toezeggingen over de tegemoetkoming zijn er vandaag niet gedaan. ,,Samen met de advocaat hebben we gevraagd om een compensatie richting de kinderen. Want die zijn uiteindelijk de dupe van alles wat er is gebeurd. De financiële gevolgen en de stress bij alle gezinnen, dat heeft op hen ook grote invloed. Rutte heeft gezegd dat ze daarnaar gaan kijken. We zullen zien. Er zijn eerder dingen beloofd die niet waargemaakt zijn, maar ik heb het gevoel dat de premier het nu wel echt serieus neemt. Dat geeft wel hoop.’’

Eerste stap

Het vertrouwen in de overheid krijgt Kuipers er niet meteen mee terug. ,,Ik ben benieuwd naar wat er gaat gebeuren de komende tijd. We moeten gewoon afwachten, meer kunnen we niet doen. Als er passende maatregelen komen komt het geloof langzaamaan wel terug. De excuses zijn een eerste stap. Al kan uiteindelijk geen geldbedrag goedmaken wat ons de afgelopen jaren is aangedaan.’’

Eerder bood staatssecretaris Menno Snel, die inmiddels in verband met de affaire is opgestapt, al zijn verontschuldigingen aan. In een poging de fouten enigszins te herstellen, gaan ook Rutte en Hoekstra nu door het stof.