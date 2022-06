Geslaagde scholieren hebben eindelijk écht zomervakantie: ‘Heel erg opgelucht’

Vieren met familie

,,Heel erg opgelucht, ik ben echt zo blij”, zegt de 16-jarige Puck Greve aan de telefoon. Ze werd vanochtend al vroeg gebeld met het goede nieuws dat ze is geslaagd voor vmbo-tl. Ze had verwacht dat ze een aantal herkansingen nodig zou hebben, omdat ze tijdens haar periode aan het Floracollege in Naaldwijk ernstig ziek werd.



,,Twee jaar geleden kreeg ik erge hoofdpijnen”, vertelt ze. ,,Na een aantal onderzoeken en een ct-scan werd er een hersentumor gevonden”. Ze heeft twee operaties en 7,5 week aan bestralingen achter de rug. ,,Er zit nu nog wel een plekje, maar de artsen weten niet goed wat het is: littekenweefsel of tumor. Gelukkig is dit plekje stabiel en begin ik mijn leven weer op orde te krijgen”.

,,Er was een tijd waarin ik dacht dat ik nooit examens zou kunnen maken. Toen ik ziek werd, ging ik namelijk heel snel achteruit. De artsen hebben net op tijd ingegrepen, anders had ik het niet gered.”



Nu ze officieel is geslaagd, gaat ze dit vieren met haar familie: ,,Geen gekke dingen, gewoon samen zijn”. Na de zomervakantie begint ze aan de mbo-opleiding Paardenhouderij. ,,Sommigen in mijn omgeving denken dat dat fysiek zwaar voor me zal zijn, maar ik houd niet van stilzitten”.

Groot feest

Volledig scherm Ook Anna van Beest is geslaagd. © Privéfoto

Anna van Beest, een 17-jarige scholier uit Dordrecht, kreeg beter nieuws dan vorig jaar te horen. Toen kwam namelijk het teleurstellende belletje dat ze was gezakt voor vmbo-tl. Gelukkig mag dit jaar wel de vlag uit. ,,Het is heel onwerkelijk. Opeens ging de telefoon en hoorde ik dat ik was geslaagd”. Dat kwam niet helemaal als een verrassing. ,,Ik heb me dit jaar meer ingezet en mijn cijfers zijn een stuk beter”.

Ze kijkt positief terug op haar schoolperiode aan het DevelsteinCollege in Zwijndrecht, maar heeft ook moeilijke momenten gehad. ,,In de tweede klas gingen mijn ouders uit elkaar. Dat was een lastige periode met een aantal verhuizingen. Ik zat niet goed in mijn vel en dat had veel invloed op mijn cijfers. Gelukkig had ik veel steun aan docenten en vriendinnen”. Om te vieren dat ze is geslaagd, geeft ze morgen een groot feest. ,,Dat feestje kwam er sowieso, om het jaar goed af te sluiten”. Na de zomervakantie begint ze op het mbo met de opleiding Dierverzorging in Breda.

Blije opa en oma

Volledig scherm Ook bij Lars Drabbe kan de vlag uit. © Privéfoto

Lars Drabbe (16) vertelde eerder gespannen te zijn voor de uitslag. ,,Gisteravond begon de paniek toe te slaan. Stel dat ik het niet haal en daardoor geen vakantie heb, dat is echt het ergste”, vertelt hij. Maar die spanning was nergens voor nodig, want ook Lars is geslaagd. Na het verlossende telefoontje heeft hij zo'n twintig verschillende mensen gebeld, onder wie opa en oma. ,,Die leken nog blijer te zijn dan ik.”

Door zijn hoge gemiddelde in de eerste twee jaren van het vmbo-tl aan De Populier in Den Haag mocht hij dit jaar een extra vak doen én mag hij na de zomervakantie naar de havo. ,,Ik heb namelijk nog geen idee welke opleiding ik ga doen. Na de havo kan ik kiezen uit meer opleidingen.”

'Geen problemen

Overigens krijgen niet alle examenleerlingen donderdag uitsluitsel. De uitslagen van vmbo-kader en -basis volgen pas volgende week woensdag. Volgens het ministerie van OCW is het bekendmaken van de uitslagen goed verlopen. ,,We hebben geen signalen gekregen dat er ergens problemen zouden zijn met het doorgeven van de uitslag”, aldus een woordvoerder. Onderwijsminister Dennis Wiersma laat op Twitter weten ‘alle geslaagde leerlingen van harte te feliciteren met deze knappe prestatie!’. ‘Voor de leerlingen die de komende weken hun uitslagen krijgen: nog even volhouden dan gaan we het samen vieren!’

Ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) feliciteert de geslaagden: ‘De scholierenvereniging wenst iedereen die nog even moet succes en iedereen die geslaagd is, een fijne en welverdiende vakantie!’

In totaal deden dit jaar ruim 188.000 leerlingen examen. In het vmbo waren dat er 92.000, op de havo’s bijna 55.000 en in het vwo bijna 41.000. Hoeveel leerlingen landelijk zijn geslaagd wordt pas later dit jaar bekendgemaakt.