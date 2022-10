Gesigneerde voetbalshirts en bestuurbare boten gestolen uit dagopvang voor gehandicapten

Met video's Activisten bekladden Meisje met de parel in Maurits­huis, schilderij niet beschadigd

Het Mauritshuis in Den Haag is vanmiddag afgezet door de politie na bekladding van het beroemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer. Drie personen zijn aangehouden, meldt de politie op Twitter. Het schilderij hing achter glas en is niet beschadigd.

27 oktober