Geschrokken coldcaseteam Anne Frank geeft uitleg over onderzoek: ‘Het meest waarschijnlijke scenario’

Het coldcaseteam dat onderzoek deed naar het verraad van Anne Frank zegt geschrokken te zijn van alle kritiek op het boek dat hierover is verschenen. Dat zegt hoofdonderzoeker Pieter van Twisk donderdag in een lange verklaring op de website van het coldcaseteam.

In de verklaring wordt puntsgewijs ingegaan op de kritiek die het boek de afgelopen week kreeg vanwege de conclusie dat de familie Frank verraden zou zijn door de Joodse notaris Arnold van den Bergh.

Volgens Van Twisk is Van den Bergh in het onderzoek niet aangewezen als dader, maar wel ‘als hoofdverdachte in het meest waarschijnlijke scenario’. Het voornaamste verweer vanuit het coldcaseteam is dat critici teveel focussen op de individuele bewijzen. ,,We hebben vaker de metafoor van de puzzel gebruikt; we verzamelden zoveel stukjes puzzel dat de beeltenis op de puzzel steeds duidelijker werd. (..) Wat de critici doen, is steeds één stukje nemen om op grond daarvan te concluderen dat dat onvoldoende bewijs is voor onze conclusie.”

In het boek stellen onderzoekers dat de Amsterdamse notaris zijn eigen gezin wilde beschermen door een lijst van onderduikadressen te delen met de Duitse bezetter. Meerdere deskundigen en organisaties trokken die theorie echter in twijfel. In de verklaring benadrukt Van Twisk dat zij wel aanwijzingen hebben voor het bestaan van de lijst.

Anoniem briefje

Een van de bewijzen die verder wordt aangedragen is een anoniem briefje dat vader Otto Frank kort na de oorlog zou hebben gehad. Daarin stond dat Van den Bergh de schuilplaats van Frank had gedeeld met de Duitsers en dat er meer adressen door hem werden gedeeld. Volgens critici zou dat niet voldoende bewijs zijn. Volgens Van Twisk staat er echter zoveel essentiële informatie op het briefje dat het geschreven moest zijn ‘door iemand die wist waarover hij of zij sprak’.

,,De inhoud van het briefje, de plaats en de tijd waarop het werd bezorgd, de vele getuigenverklaringen over het bestaan van lijsten met onderduikers, de verklaringen en het gedrag van Otto Frank en de helpers, het gedrag van Van den Bergh en de algehele context van een land in oorlog, geknecht door een antisemitische ideologie die mensen uitsluit, vervolgt, tegen elkaar opzet en uiteindelijk vernietigt etc. etc. Dat alles tezamen geeft een gerede grond voor verdenking.”

‘Soort rare hetze’

Eerder liet Van Twisk al weten dat het coldcaseteam geen historisch onderzoek heeft uitgevoerd, maar een opsporingsonderzoek. Volgens Van Twisk is er nu ‘een soort rare hetze ontstaan’ rond het boek en hebben hij en zijn team ‘vijf jaar lang op een hele integere manier onderzoek gedaan en heel veel naar boven gehaald’.

De Nederlandse uitgever Ambo Anthos had laten weten extra drukken van het boek uit te stellen in afwachting van meer uitleg van het onderzoeksteam.