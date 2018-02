Gerechtshof: Rookruimtes in cafés en restaurants mogen niet

Cafés, restaurants en hotels en andere horecagelegenheden mogen geen rookruimtes meer hebben. De vereniging Clean Air Nederland (CAN) spande een rechtszaak aan om de ruimtes te laten verbieden en kreeg vandaag gelijk van het gerechtshof in Den Haag.

Het besluit van het gerechtshof is een bittere pil voor de horecagelegenheden die met de rookruimtes een manier hadden gevonden om rokers toch naar hun café of restaurant te trekken.

Rookverbod

Het rookverbod werd op 1 juli 2008 na veel verzet van horeca-ondernemers ingevoerd. In het verbod is destijds een uitzondering opgenomen voor rookruimtes. Maar die uitzondering is in strijd met de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de bestrijding van tabaksgebruik, vind Niet-rokersvereniging CAN. Het Hof stelde de vereniging vandaag in het gelijk. Niet-rokers in horecagelegenheden kunnen volgens het hof sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan. Bovendien worden medewerkers van cafés en restaurants aan rook blootgesteld als ze de rookruimtes moeten opruimen.

Het besluit van het hof betekent opnieuw een overwinning voor CAN. In 2014 lukte het de vereniging al om het rookverbod voor alle horeca geldend te maken. Tot dat moment bestond er nog een uitzondering voor cafés kleiner dan 70m2 en zonder personeel. De vereniging reageert op haar website verheugd op het besluit wat het gerechtshof vandaag nam: ,,We zijn blij en tevreden met deze uitspraak en de motivering."

Als het aan CAN ligt, worden rookruimtes in alle openbare gebouwen afgeschaft. Maar daar ziet het hof in Den Haag geen reden voor.

KHN: Wat nu?

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weet niet precies 'wat er nu gaat gebeuren'. ,,Het rookverbod in de horeca is dit jaar tien jaar oud. Juist die ondernemers, cafés, discotheken, noem maar op, hebben veel geld geïnvesteerd voor rookruimtes omdat ze iedereen willen kunnen ontvangen,'' zegt woordvoerster Bernadet Naber van KHN. ,,Moeten die nu weer weg? Gaat de Voedsel en Warenautoriteit dit nu ook echt handhaven? Of gaat de Staat nog in cassatie tegen deze uitspraak? Wij hebben er in elk geval veel vragen bij.''

De woordvoerder van de Voedsel en Warenautoriteit heeft nog geen antwoorden voor de horecaondernemers. ,,Dit besluit is vanochtend pas gevallen, wij kunnen nog niets zeggen over hoe de handhaving eruit gaat zien." De boete voor het overtreden van de Tabakswet bedraagt 450 euro, en kan bij herhaaldelijk overtreden oplopen tot 450.000 euro.