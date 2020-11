George rende nieuwsgierig een erf op, maar trof daar een schutter: ‘Zijn dood is zo droevig’

Landelijk drie dagen op rij minder coronabe­smet­tin­gen, wel stijging in Brabant

16 november Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder na de korte opleving van vorige week. De afgelopen 24 uur testten er 4873 nieuwe mensen positief op corona. Dat zijn er 584 minder dan een dag eerder. In tegenstelling tot de landelijke cijfers is er in Brabant wel een stijging zichtbaar. Maandag kwamen er 980 nieuwe vastgestelde besmettingen bij, tegenover 834 een etmaal eerder.