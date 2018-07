George Baker, een gouden greep

Video In 1947, tóen was het pas warm!

7:00 Hitteprotocol, Nationaal Hitteplan, extreme droogte... De senioren in woonzorgcentrum Akkerleven in Schipluiden houden ondanks alles het hoofd koel. ,,Als mensen idioot gaan klagen worden ze gecorrigeerd. We hebben het hier hartstikke goed."