Geoloog geeft Bolivia 'pre-Inca potten' terug die hij kreeg in ruil voor koelkast

Veertig jaar nadat hij in Bolivia twee aardewerken kruiken uit het Tiahuanaco-tijdperk kreeg als betaling voor zijn koelkast, heeft geoloog Evert Breman (71) uit Kaag de archeologische vondsten teruggegeven. Dat deed hij gisteren in de Boliviaanse ambassade in Den Haag, nota bene aan president Evo Morales zelf.

De ceremonie werd vastgelegd door 'wel 100' televisiecamera's van Spaanstalige media, zegt Breman terugblikkend. ,,Ik dacht wat overkomt me nu en was er confuus van. Vooral ook omdat mijn vrouw en ik zo naar boven konden lopen, zonder enige veiligheidscontrole. Maar ja, ik zag er waarschijnlijk ongevaarlijk uit met mijn zuurstofapparaat in de hand."

Gezondheid

Breman heeft een erfelijke vorm van longemfyseem. Daardoor wordt zijn longcapaciteit steeds lager. ,,Mijn longarts heeft me niet meer zoveel jaar gegeven. Bij het inventariseren van mijn spullen - wat hou ik en wat doe ik weg - kwam ik de aardewerken potten weer tegen. Wat moet ik ermee, vroeg ik me af. Ze zijn niet van zo'n schoonheid om ze langer te bewaren en de kinderen hebben geen interesse", zegt de zeventiger zwaar ademend over de telefoon.

De geoloog kreeg de kruiken uit het pre-Inca tijdperk bij zijn vertrek in 1978 uit Bolivia. ,,Ik werkte er een tijd voor de Verenigde Naties, deed onderzoek naar basismetalen in de bodem in de bergen ten oosten van het Titicacameer. Tijdens veldwerk in een van de dorpen hoorden mijn Boliviaanse collega's en ik een verhaal over oude graven uit het Tiahuanaco-tijdperk. Een paar collega's zijn toen 's nachts gaan zoeken. Ik wist niet beter dan dat ze niets hadden gevonden. Tot mijn verrassing bood een van de collega's me bij mijn vertrek uit het land twee aardewerken artefacten aan in ruil voor mijn koelkast, die ik te koop had staan. De man had niet zoveel geld."

Volledig scherm De kruiken werden opgegraven bij het dorp Tacacoma. © Privéfoto.

Mailtje

Niet wetend wat hij veertig jaar later nog met de twee kruiken moest doen, stuurde Breman de Boliviaanse ambassade in Den Haag een mail. Daarop kwam een positief antwoord. ,,De ambassade liet weten zeer geïnteresseerd te zijn vanuit de gedachte dat archeologische vondsten in het land zelf thuishoren. Omdat de Boliviaanse president toevallig langskwam, werd besloten de kruiken terug te geven tijdens een kleine ceremonie."

Breman vertelde gisteren bij die gelegenheid dat hij de ambassade had gemaild omdat het hem het meest logisch leek dat de kruiken zouden terugkeren naar Bolivia. De gepensioneerde geoloog sloot zijn betoog af met de overhandiging van de archeologische vondsten én een cadeautje voor de president. ,,Onze woonplaats is bekend door twee producten: superjachten voor de rijken der aarde (Royal Van Lent) en kaas. Een superjacht kan ik u niet aanbieden maar kaas wel", grapte Breman.