Genoeg handtekeningen voor burgerinitiatief politiepensioen

Update 'Meisje (3) zit alleen met dode moeder in woning Rotterdam-West'

10:59 In een woning in de wijk het Nieuwe Westen in Rotterdam is onlangs een meisje van 3 jaar aangetroffen dat alleen was met haar dode moeder. Hoe lang de peuter samen met haar overleden moeder in huis verbleef, is niet bekendgemaakt.