Genieten! Deze fotografen gingen de mist in

FotoserieIn de meeste provincies is code geel afgegeven door het KNMI wegens dichte mist. Vooral in het midden van Nederland en Noord-Holland is het zicht minder dan 200 meter. Dat is oppassen geblazen, maar ook genieten! Want hoewel het ongemak bezorgt bij weggebruikers levert het ook adembenemende beelden op. Wij speurden op Instagram naar de mooiste kiekjes.