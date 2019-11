Genezing zenuwziekte MS stap dichterbij

Inmiddels zijn steeds meer wetenschappers, zoals Radboudonderzoeker Poelmans, ervan overtuigd dat MS in de hersenen begint. Zijn onderzoeksteam onderzocht het dna van negen Nederlandse families, waarin MS twee keer of vaker voorkomt. Bij één familie werden afwijkingen gevonden bij het zogenoemde MBP-gen dat normaal gesproken een gezond beschermlaagje produceert. ,,Maar door de afwijking in meerdere genen,zoals het MPB-gen, komt waarschijnlijk het afweersysteem in opstand, waardoor de myeline ten onrechte wordt afgebroken. Met alle gevolgen van dien”, legt Poelmans uit.



Nu is alle medicatie voor MS-patiënten erop gericht om het overactieve afweersysteem af te remmen. ,,Hierdoor kunnen de klachten van patiënten een stuk verminderen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld weer lopen of krijgen beter zicht, maar de bijwerkingen zijn heftig. Het maakt hen erg moe en kan ook hartritmestoornissen geven. En op een gegeven moment werkt de medicatie veel minder goed”, vertelt de onderzoeker.