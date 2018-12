Gemor in coalitie om taks voor klimaat

Regeringspartijen CDA en VVD liggen dwars in de onderhandelingen over een Klimaatakkoord. Ze vrezen verhoging van de gasbelasting en hogere benzine- en dieselprijzen aan de pomp. Een akkoord lijkt dit jaar niet haalbaar.

Bronnen rond het kabinet melden dat de regeringspartijen een waslijst aan kritische vragen hebben ingeleverd bij de klimaattafels, die op 21 december met een voorstel voor een Klimaatakkoord moeten komen. De kans wordt steeds kleiner dat er nog dit jaar een akkoord ligt waarmee het kabinet kan instemmen.

De waslijst met kritiekpunten gaat onder meer over maatregelen om Nederlandse woningen van het gas af te halen. De onderhandelaars aan de klimaattafels, ruim honderd organisaties en bedrijven onder voorzitterschap van VVD-prominent Ed Nijpels, willen dat de belasting op gas flink omhoog gaat om mensen zo te stimuleren hun gasgestookte cv-ketel weg te doen.

Het CDA is bang dat mensen met lage inkomens en huurders – die geen geld hebben voor isolatie of een warmtepomp – daardoor een gepeperde gasrekening krijgen. De woningcorporaties willen werk maken van het versneld verduurzamen van huizen, maar eisen in ruil wel extra miljoenen van het rijk.

Ondertussen wil de VVD niet dat de automobilist de dupe wordt van de klimaatplannen. Het Klimaatberaad stelt voor om hoge subsidies uit te delen voor de aanschaf van elektrische auto’s. Om die subsidies te kunnen betalen, zou de accijns op benzine en diesel verder omhoog moeten, net als de wegenbelasting. Leaserijders worden extra in hun portemonnee geraakt.

Onder leiding van premier Rutte hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgelopen donderdag tot in de nacht een ‘cockpitoverleg’ gevoerd over de voorstellen van het Klimaatberaad. Die voorstellen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met bijna de helft omlaag gaat, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken.