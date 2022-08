Gemeenteraad Tubbergen unaniem: maximaal 150 asielzoekers in ‘asielhotel’

Kazerne Zoutkamp wordt noodopvang voor aanmeldcen­trum Ter Apel

Bij de kazerne in Zoutkamp, in de gemeente Het Hogeland in Groningen, wordt een noodopvanglocatie gerealiseerd voor asielzoekers die zich in Ter Apel hebben gemeld. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

29 augustus