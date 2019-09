Gemeenteraad roept Halsema op het matje om verboden vuurwapen in ambtswoning

UPDATEBurgemeester Femke Halsema moet volledige openheid van zaken geven over het vuurwapen waarmee haar 15-jarige zoon in juli werd aangehouden. Dat stellen de raadsfracties van VVD en FvD. ‘Een verboden vuurwapen in de ambtswoning. Dit is niet langer een privékwestie.’

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot heeft de kwestie geagendeerd voor de raadscommissie algemene zaken op donderdag 26 september. Alle fractievoorzitters zullen Halsema dan het hemd van het lijf vragen. Poot had het beeld dat de puberzoon van de burgemeester met een kermispistooltje had staan zwaaien, maar het blijkt om een onklaar gemaakte revolver te gaan. Dat vertelde Robert Oey, de man van Halsema, in een interview met NRC. ,,Ik was erg verbaasd toen ik het las. Ik wil de dat de burgemeester hier uitleg over geeft.’’

Poot wil alles weten over het vuurwapen. ,,Waarom noemde de burgemeester het een nepwapen? Ik weet het niet. Ik wil er niet over speculeren omdat ik uitga van de oprechtheid en de eerlijkheid van de burgemeester. Maar het is nu wel tijd om goed uitleg te geven aan de gemeenteraad. Het is voor ons geen privékwestie meer, maar een serieuze zaak waar de burgemeester aan de raad en de Amsterdammers verantwoording moet afleggen.’’

Ook willen de raadsleden weten wat Halsema wist van het wapen dat haar man in de woonkamer had ‘verstopt'. En op welke wijze was het onklaar gemaakt? Was de revolver eenvoudig weer schietklaar te krijgen? Was er munitie aanwezig? ,,Wanneer wist ze dat het een echt wapen was? Wat heeft ze er vervolgens aan gedaan? We hebben tal van vragen.’’ Poot wil niet op de antwoorden vooruit lopen en kan nog niet concluderen of Halsema de raad onjuist heeft geïnformeerd.

Halsema moet zich in de raadscommissie verantwoorden omdat de agenda van de reguliere gemeenteraad tjokvol is waardoor er onvoldoende tijd is voor een debat.

Illegaal

De revolver van Oey, onklaar gemaakt of niet, is volgens de Bavelse wapenhandelaar Wagemakers hartstikke illegaal. ,,Dat mocht in 1999 niet en nu nog niet.’’ Filmmaker Oey had het vuurwapen naar eigen zeggen in ‘99 in Duitsland op de kop getikt voor zijn werk. In Nederland mogen alleen onklaar gemaakte jachtgeweren verkocht worden, er zijn dan bovendien certificaten nodig dat het wapen het echt niet meer doet. ,,Pistolen en revolvers alleen als ze in de lengte zijn doorgezaagd. Dan zijn het een soort schilderijtjes voor aan de muur.’’