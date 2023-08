Gemeenten moeten nog duizenden woningen voor statushouders vinden, ‘het is veel te veel’

Het lijkt onmogelijk dat Nederlandse gemeenten nog dit jaar woonruimte gaan vinden voor meer dan 32.000 statushouders. Er is nu al een achterstand en de woningmarkt blijft krap. ,,Eigenlijk is het veel te veel.”

Alle 342 Nederlandse gemeenten samen moeten voor het eind van het jaar nog woonruimte vinden voor 32.000 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). In de eerste helft van het jaar waren dat er ‘maar’ 21.000 en zelfs dat werd niet gehaald. Die woningen moeten worden gevonden of gemaakt op de toch al zo krappe Nederlandse woningmarkt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten spreekt dan ook van ‘een ongekend grote opgave voor de gemeenten’. Binnen de Rijksoverheid ziet met dat een fors deel van alle vrijkomende sociale huurwoningen gebruikt moet worden voor huisvesting van statushouders, er wordt gesproken over een 'serieus probleem'.

Een rondgang van deze site bevestigt dat beeld. De gemeente Urk voorziet ‘moeite’ bij het huisvesten van de 49 aan het dorp toegewezen statushouders (dat is inclusief al bestaande achterstand) voor het eind van het jaar. „We zijn een eiland met weinig huizen.” Even verderop, in Staphorst, waren ze net zo blij dat ze aan hun taak voor het eerste halfjaar voldeden. Maar, verzucht wethouder Mulder: „Nu zijn de cijfers verdubbeld. Eigenlijk is het veel te veel.”

En ook de grote Nederlandse steden hebben er een hard hoofd in. Den Haag, dat in het eerste halfjaar van 2023 nog aan de taakstelling voldeed, zegt nu ‘dat het onzeker is of dat ook in de tweede helft van het jaar lukt’. „Het is lastig. De opgave is groot en de woningen zijn schaars.” En de gemeente Utrecht, die 558 mensen moet huisvesten, en inclusief de achterstand van het eerste halfjaar zelfs 704, spreekt van ‘een grote uitdaging, want er is een mismatch in vraag en aanbod’. Een periode lang alle vrijkomende sociale woningbouw reserveren voor statushouders, zoals Utrecht vorig jaar deed, overweegt de gemeente nu niet meer.

Thuisgevers

Ook particuliere initiatieven bieden nog niet op grote schaal verlichting. Het project Thuisgevers, een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland en de gemeente Kampen, is door heel Nederland in gesprek om (tijdelijk) leegstaande locaties als pastorieën te gebruiken voor het huisvesten van statushouders. Dat leverde tot nu toe 25 locaties op, waarin 200 mensen tijdelijk terechtkunnen, meldt woordvoerder Henrica de Vries. Toen het project vorig jaar begon, was de doelstelling om onderdak te vinden voor tussen de 8500 en 10.000 mensen. „Dat willen we nog steeds. Wel gaat het langzamer dan we hoopten. Procedures blijken vaak tijdrovend.”

Volledig scherm Het Syrische gezin Haj Yahya kon begin dit jaar tijdelijk terecht in een leegstaande pastorie in Rotterdam via het project De Thuisgevers. © Marco De Swart

De moeite met het vinden van onderdak voor statushouders heeft tot gevolg dat ze veel langer in een asielzoekerscentrum moeten wonen. De azc’s zitten mede daardoor stampvol, wat weer tot gevolg heeft dat er momenteel in Nederland 121 noodopvanglocaties voor asielzoekers zijn. Momenteel verblijven 15.700 statushouders nog in een azc. Dat aantal daalt sinds begin dit jaar nauwelijks.

De ene gemeente lukt het beter dan de andere

Deze site vroeg aan zes gemeenten hoe zij proberen aan hun ‘taakstelling’ (het aantal statushouders dat ze in een specifieke periode moeten huisvesten) te voldoen. Koppeltjes van vergelijkbare gemeenten waarvan de een in het eerste deel van het jaar (bijna) aan haar taakstelling voldeed en de ander helemaal niet.

Staphorst en Urk

Staphorst (10.500 inwoners, 4 te plaatsen statushouders) heeft in de eerste helft van dit jaar geluk gehad bij de opvang van statushouders, zegt verantwoordelijk wethouder Lucas Mulder. Het enige hotel van het dorp, Hotel Waanders, ging eind vorig jaar op de fles - in januari kwam er met de nieuwe eigenaar een akkoord om er ‘veertig tot vijftig’ mensen met een verblijfsvergunning onder te brengen. In april en mei namen die hun intrek, en zo boog de Overijsselse gemeente een achterstand van acht statushouders om in een voorsprong van 23. Voor die statushouders is het voormalige hotel een tussenoplossing, benadrukt Mulder. „We maken ons zorgen over hun definitieve huisvesting. Ja, we zijn bezig met flexwoningen, maar die zijn niet alleen voor statushouders.” En dan is er de taakstelling voor het tweede halfjaar: Staphorst moet op zoek naar een onderkomen voor 27 mensen, maar mag daar de ‘overprestatie’ van 23 uit het eerste halfjaar van aftrekken. „De cijfers zijn verdubbeld”, verzucht wethouder Mulder niettemin. „Eigenlijk is het veel te veel.” Dezelfde truc nog een keer uithalen, kan niet: er is maar één hotel in Staphorst.

Urk (21.000 inwoners, 49 te plaatsen statushouders) haalde in het eerste half jaar maar 12 procent van haar taakstelling van 26 statushouders, en zag zijn voorsprong van het begin van het jaar zodoende helemaal verdampen. „Dat het voor ons lastig is, komt waarschijnlijk doordat wij een voormalig eiland zijn met weinig ruimte en huizen binnen onze gemeentegrenzen”, meldt een gemeentewoordvoerder. „We hebben hier ook weinig sociale woningbouw en bij de woningen die er wel zijn, is weinig doorstroming.” Urk verwacht dan ook ‘moeite te gaan krijgen’ met de opdracht voor de rest van het jaar. „Overigens hebben wij de taakstelling voor het eerste half jaar inmiddels gehaald.”

Volledig scherm Hotel Waanders in Staphorst, nu in gebruik voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. © Wilbert bijzitter

Wormerland en Drechterland



Wormerland (Noord-Holland, 16.000 inwoners, 9 te plaatsen statushouders) kon in het eerste half jaar meer statushouders onderbrengen dan eigenlijk moest. ,,We hebben zestig tijdelijke flexwoningen gerealiseerd aan de Poelweg in Wormer”, meldt de gemeente. Dertig woningen zijn bestemd voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. De rest gaat naar de tijdelijke huisvesting van statushouders. Ook heeft de gemeente afspraken met de woningcorporaties in het gebied. „We denken ook dat we onze taak voor de tweede helft van het jaar gaan halen.”

Drechterland (Noord-Holland, 19.000 inwoners, 54 te plaatsen statushouder) moest in de eerste helft van dit jaar 27 statushouders onderdak geven. Het lukte er maar bij zeven. ,,We zijn zeer welwillend. Maar helaas is het percentage sociale huurwoningen in onze gemeente lager dan in vergelijkbare gemeenten, waardoor ook het aantal beschikbare woningen beperkt is. Om te voldoen aan onze taakstelling werken wij aan alternatieve oplossingen, zoals tijdelijke (verplaatsbare) woningen.” De gemeente moet, zo stelt ze zelf, in de tweede helft van 2023 ‘een inhaalslag maken’. Hoe dat dan moet, is nog onduidelijk.

Den Haag en Utrecht

Den Haag ( 560.000 inwoners, 905 te plaatsen statushouders) had halverwege 2023 maar een kleine achterstand maar is niet optimistisch over de rest van het jaar. „De opgave is groot en de woningen zijn schaars”, meldt de gemeente. „Het is nog onzeker of het mogelijk is om in 2023 aan de taakstelling te voldoen. Dat aantal is fors hoger dan voorgaande jaren en het aanbod aan beschikbare woningen lijkt juist relatief lager te zijn.” Hagenaren moeten in de stad vaak al zeven jaar wachten op een sociale huurwoning. „De opgave om ook statushouders te huisvesten vraagt creativiteit, doorzettingsvermogen en inzet van ons allemaal.” De gemeente werkt nu aan een ‘doorbraakplan’, waarin onder meer nieuwe locaties moeten worden aangewezen waar (tijdelijke) woningen kunnen komen.

Utrecht ( 368.000 inwoners, 704 te plaatsen statushouders) ging in het eerste halfjaar van een voorsprong van 116 statushouders naar een achterstand van 146 — en daar komt nu een doelstelling van nog eens 558 statushouders bovenop. „De hoge taakstelling in 2023, meer dan een verdubbeling van 2022, is een grote uitdaging voor Utrecht”, aldus de gemeente. Want, zo stelt een woordvoerder: „Er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod: veel vraag naar betaalbare eenpersoonswoningen, en relatief meer aanbod van gezinswoningen. De groep statushouders bestaat uit veel alleenstaanden die over het algemeen een lager inkomen hebben, waardoor het nog moeilijker is om een betaalbare woning te vinden.” De stad wil inzetten op meer flexwoningen, ‘maar dat levert nog onvoldoende extra woningen op’. Utrecht stelde vorig jaar tijdelijk (vrijwel) alle vrijkomende huurwoningen beschikbaar voor statushouders. Dat leverde veel kritiek op en het hielp maar even. „Op dit moment zijn we dat niet weer van plan. Het beperkte aantal woningen dat er is, moet onder alle Utrechters worden verdeeld. We houden daarbij aan dat het merendeel van de woningen aan de reguliere woningzoekenden wordt toegewezen.”

Volledig scherm Het complex PLACE2BU in Leidsche Rijn bij Utrecht waar statushouders, jongeren en mensen uit de maatschappelijke opvang woonruimte hebben. © Marnix Schmidt