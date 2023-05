Gemeentebestuur Den Haag houdt deuren nog dicht voor De Mos na vrijspraak

Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug in de coalitie in de gemeente Den Haag. De oud-wethouder, die de grootste partij in de gemeenteraad leidt, werd onlangs volledig vrijgesproken van corruptie en wil nu opgenomen worden in het college van B en W. De coalitiepartijen zeggen dat ze best bereid zijn om koffie of thee met hem te drinken, maar verder houden ze de deur dicht.

In een raadsvergadering donderdagavond zei De Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) dat hij de komende maanden wil onderhandelen met de vijf partijen in de coalitie. Dat zijn D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Wat De Mos betreft kunnen die partijen in het college blijven en hoeft er ook geen wethouder weg. Voor 1 september moet wat hem betreft duidelijk zijn of die ‘aanschuifvariant’ kans van slagen heeft.

D66, de grootste partij in de coalitie, noemt het onwenselijk dat de bestaande coalitie wordt opengebroken. ,,Nieuwe onderhandelingen leiden tot onzekerheid, een jaar na de vorige onderhandelingen. De twijfels die we eerder over De Mos hadden zijn bij ons weg, maar deze zaak heeft al genoeg kapotgemaakt. We moeten herstellen en renoveren, maar niet door de coalitie te slopen”, zei fractievoorzitter Marieke van Doorn. De VVD is bereid om met De Mos te praten, maar niet ten koste van de bestaande coalitie. ,,We zijn tot afspraken gekomen die je niet zomaar overboord gooit.”

Grote inhoudelijke verschillen

GroenLinks en PvdA zeggen dat de inhoudelijke verschillen tussen hen en Hart voor Den Haag heel groot zijn. Ook CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman hekelt De Mos: ,,Je moet samenwerken met de hele raad en staan voor de hele stad. Ook voor het deel dat niet op je heeft gestemd en dat ook nooit zal doen. Daar zie ik uitdagingen voor een eventuele samenwerking met Hart voor Den Haag.”

De vergadering werd na ruim vier uur afgerond zonder concrete uitkomst. Het debat gaat hoogstwaarschijnlijk volgende week verder. Dan komen meerdere moties aan bod, onder meer over het aanstellen van een verkenner en over een oproep aan justitieminister Dilan Yeşilgöz om in te grijpen en het hoger beroep van het Openbaar Ministerie in te trekken.

Volledig vrijgesproken

De Mos was van 2018 tot 2019 wethouder in de stad, net als partijgenoot Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie dacht dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Vanwege de verdenkingen werd de partij uit de coalitie gezet. Vorige maand werden De Mos en Guernaoui volledig vrijgesproken, net als alle andere verdachten. Het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan om te voorkomen dat de termijn daarvoor verloopt, maar weet nog niet of het de vrijspraken echt aanvecht.