Gemeente wist niets van opvang asielzoekers in Landhotel ’t Elshuys in Albergen: ‘Volledig verrast’

De gemeente Tubbergen is de eerste gemeente in Nederland die wordt gepasseerd door het kabinet nadat ze heeft geweigerd om de bestemming van een gebouw aan te passen om asielzoekers in op te vangen. Landhotel ’t Elshuys in Albergen krijgt een vergunning van het Rijk voor de opvang van driehonderd asielzoekers, zonder akkoord van de gemeente.