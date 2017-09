Gemeente discrimineert Turken bij controles op bijstand

De gemeente Almelo discrimineert door alleen bij bijstandsgerechtigden van Turkse afkomst te controleren op vermogen in het buitenland. Dat zegt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechterlijke instantie die gaat over bijstandskwesties.

In het kader van een themacontrole onderzocht Almelo bijstandsgerechtigden die zelf, of waarvan de ouders een buitenlandse nationaliteit hebben. Dat waren er 238. Daarvan hadden er 66 ook de Turkse nationaliteit en 172 de Nederlandse. Uiteindelijk werd alleen bij 20 bijstandsgerechtigden met de Turkse nationaliteit onderzoek gedaan naar vermogen in Turkije.

Discriminatie

Dat is discriminatie, stelt de Centrale Raad van Beroep. In zeker vier gevallen is de eerdere uitspraak van de Rechtbank Overijssel in deze zaken vernietigd. Volgens de Raad van Beroep mag de gemeente wel zogenoemde risicoprofielen opstellen, maar die mogen niet uitsluitend bestaan uit een nationaliteit.

Niet onderbouwd