Gemeente Amsterdam wilde één ding: Cornelius Haga Lyceum weg

Het is zaterdag 9 maart als de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap in haar ambtswoning ontmoet. Ze praten over de toestand op het Cornelius Haga Lyceum. De burgemeester worstelt met de situatie. ‘Het gaat om onze kinderen, waarvan de veilige vorming als onderdeel van de Amsterdamse samenleving in gevaar is gekomen.’ En: ‘Het moge duidelijk zijn dat dit niet gaat over islamitisch of orthodox onderwijs. Wel willen we de samenleving beschermen tegen extremisme. Als onderwijs op de grens bivakkeert van extremisme moeten we een grens stellen.’