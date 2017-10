Gemeente Amsterdam: 'Grijze campagne is nooit gevoerd'

Locoburgemeester Eric van der Burg legt in een brief aan de gemeenteraad dinsdag uit dat het idee van de zogeheten 'grijscampagne' wel degelijk bestaan heeft en ook is onderzocht, maar dat de uitvoering daarvan in januari van dit jaar is gestrand op het bureau van wijlen burgemeester Van der Laan.



Afzender onbekend

Die kreeg een aantal conceptfilmpjes te zien waarin een acteur luisteraars in straattaal meenam in zijn tocht naar verlichting. Religie speelde in de filmpjes geen enkele rol en om die reden schoot Van der Laan het gebruik ervan af. Ook hadden de politie en het Openbaar Ministerie geadviseerd dat duidelijk zou moeten zijn waar de filmpjes vandaan kwamen. Bedenker van de campagne David Kenning had op zijn beurt juist fimpjes zonder afzender voorgesteld.



Van der Burg: "Bij het bestrijden van radicalisering is altijd het uitgangspunt geweest dat niet alleen naar religie wordt gekeken, omdat er meer factoren een rol spelen. Dat betekent uiteraard niet dat de radicale islam geen rol speelt of niet benoemd zou moeten worden." Overigens bevestigd hij wel dat maar een paar mensen op de hoogte waren van de mogelijke campagne.



Meningen verdeeld

Daarna is de grijscampagne volgens de huidige lezing van het college dus stil komen te leggen en is er, in de woorden van Van der Burg, dus ook geen door Van der Laan goedgekeurd voorstel geweest dat naar de raad had gekund.



Donderdag is de campagne en de berichtgeving daarover onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Daar zijn de meningen verdeeld. Zo vindt het CDA het verhaal dat Elsevier als eerste publiceerde 'bizar' en de VVD 'heftig'. GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink noemde de ontstane ophef op zijn beurt 'hijgerig'.