Geluk in de loterij maakt niet per se gelukkiger

Nooit meer geldzorgen in 2018. Het is het beste voornemen van velen en loterijen springen daar handig op in door tijdens de laatste trekking van het jaar te strooien met extra miljoenen. Maar hoe leuk winnen ook is, de meeste mensen worden er niet gelukkiger van.

Het zal toch niet, denkt Germaine van den Tempel (55) uit Sittard als oudejaarsavond plotseling Caroline Tensen op de stoep staat. In haar hand een gouden enveloppe van de Postcodeloterij. € 1.041.469 staat er op de cheque die er in zit. Van den Tempel is even uit het veld geslagen. Miljonair? Ik? Ze kan het niet geloven. ,,Het hele bezoek duurde misschien vijf minuten. Dat maakte het allemaal zo onwerkelijk. Ik weet nog dat ik dacht: als dit morgen nog maar steeds zo is.’’

22 miljoen

En of het echt was. Met haar postcode 6131 BS deelt ze mee in de straatprijs van 22 miljoen en wordt ze op oudejaarsavond nu twee jaar geleden een van de elf miljonairs in haar buurt. Een ongelooflijk mazzeltje. Temeer omdat ze op een hoekhuis woont en de hoofdprijs aan haar buren van hetzelfde rijtje voorbij gaat. ,,Maar ik won wel omdat mijn voordeur toevallig staat in de straat van de winnende postcode.’’

Veel Nederlanders dromen deze dagen net als Van den Tempel over het winnen van een fortuin in de loterij. Ook al weten de meesten wel dat het eigenlijk slimmer is om niet mee te spelen; de winkansen bij serieuze prijzen zijn doorgaans klein. En helemaal bij de hoofdprijs. Zo was in 2014 de kans op het winnen van de Postcodekanjer 1 op 242.000, becijferde deze krant vorig jaar. Het winnen van de hoofdprijs tijdens de maandelijkse trekking van de Staatsloterij zelfs nog minder, 1 op de 2,6 miljoen.

Loterijkoorts

Ondanks die kleine winkansen worden elke maand toch weer een paar Nederlanders miljonair. En dat wakkert bij velen de loterijkoorts aan, helemaal in december als de hoofdprijzen door het dak gaan. De Staatsloterij keert maar liefst 30 miljoen euro uit. De Postcodekanjer is met 53,9 miljoen euro nog hoger, al moeten winnaars dat bedrag delen met deelnemers uit dezelfde postcode.

Veel geld winnen klinkt leuk, maar een goed gevulde bankrekening maakt niet per se gelukkiger, weet geluksexpert Patrick van Hees. ,,Mensen denken dat vaak wel, maar voor de meesten maakt het niet zoveel verschil. Alleen arme mensen worden echt gelukkiger als ze wat extra te besteden hebben. Het grootste geluksgevoel is voor veel mensen vooral het fantaseren over wat ze met al dat geld zouden kunnen doen.’’

'Warme contacten'

Een grotere auto. Een luxe jacht. Of verhuizen naar een enorme villa. Het zijn voor veel deelnemers dé aankopen waar ze van dromen. Maar volgens Van Hees maakt het meer gelukkig als winnaars het geld zouden uitgeven aan belevenissen in plaats van bijvoorbeeld één grote, nieuwe boot. ,,En ook dat is relatief. Echt gelukkig worden de meeste mensen toch vooral van warme persoonlijke contacten", zegt Van Hees.

En zo denkt geluksvogel Van den Tempel er zelf ook over. De Limburgse was al gelukkig met haar leven, haar kinderen, familie en vrienden en is dat na het winnen nog steeds. ,,Als je ziek bent, maakt het echt niet uit of je nu één, twee of drie miljoen euro hebt. Een goede gezondheid kun je niet kopen.’’

Makkelijker leven

Maar toch heeft het winnen van de loterij haar leven wel makkelijker gemaakt. En het is een belevenis bovendien. Van den Tempel weet nog hoe ze die eerste dagen wordt geleefd. Haar telefoon staat roodgloeiend. Familie, vrienden, bekenden; iedereen wil haar feliciteren en gunt haar de weelde van harte. Vooral omdat ze weten dat Van den Tempel het financieel niet gemakkelijk heeft na haar scheiding met drie opgroeiende kinderen. Ze werkt 40 uur in de week, maar elke maand houdt ze precies genoeg over om van te leven. Boodschappen doet ze bij de Aldi. Ze heeft niet eens een spaarrekening.

Van de drie loten die ze sinds de jaren 80 heeft – voor elk van haar drie kinderen één - kan ze er de laatste jaren nog maar één betalen. En daarmee wint ze dan toch maar mooi zo’n absurd hoog bedrag . ,,Ik zal eerlijk zeggen dat ik nachten wakker heb gelegen toen al het geld op mijn rekening werd gestort. Het was zoveel dat het getal niet eens op mijn afschrift paste. Wat moest ik hier in godsnaam mee?’’

Miljonair zijn voelt voor Van den Tempel zo onwennig dat ze drie keer na moet denken voordat ze zichzelf haar eerste cadeautje gunt: een Audi Q3. Een tweedehandsje. ,,Tot die tijd reed ik altijd in auto’s van niet meer dan 6.000 euro. Deze auto was fors meer. Ik vond het best akelig om zoveel geld uit te geven. Maar het was een auto met een hoge instap en die had ik altijd graag gewild en ik kreeg een mooi aanbod dat ik niet kon laten staan.’’

Opknapbeurt

Een ander deel van het geld investeert ze in haar huis. Nieuwe kozijnen met dubbel glas. Een andere badkamer. Toilet. De tuin krijgt een grondige opknapbeurt. En ze trakteert haar ouders en broers op een onvergetelijke reis. ,,Daar hebben we nog zoveel lol van. Dat had ik anders nooit kunnen doen.’’ Met het geld dat nog over is wil ze haar kinderen vooruit helpen. Als ze een huis kopen bijvoorbeeld.