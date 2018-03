Gelovige tiener vaccineert steeds vaker stiekem

Gereformeerde jongeren halen steeds vaker stiekem vaccinaties, blijkt uit waarnemingen van GGD IJsselland. Tieners die niet zijn ingeënt tegen ziektes in GGD-gebied IJsselland halen de prikken alsnog, meestal zonder dat pap of mam het weet. De spijtoptanten groeide daar in tien jaar tijd van 10 per jaar naar meer dan 100. ,,Terwijl de prikacceptatie landelijk afneemt, stijgt deze in gereformeerde gebieden.’’

‘Prikdeskundige’ Riny ter Averst zag in 2007 slechts één spijtoptant per maand. Meestal een kind uit een christelijk gezin, dat alsnog prikken wilde van het Rijksvaccinatieprogramma. ,,Maar het aantal nam met het jaar toe en inmiddels gaat het om tien spijtoptanten gemiddeld per maand. Een hele groei.’’

Ter Averst is afscheidnemend vaccinatie-coördinator, ze gaat met pensioen als ‘prikdeskundige’ van GGD IJsselland (in elf gemeenten actief, waaronder Deventer, Zwolle, Kampen, Staphorst en Steenwijkerland). Collega GGD’s rond de Bijbelgordel Flevoland en Noord- Oost-Gelderand kennen geen statistiek over het aantal spijtoptanten. Ze sluiten een groei echter niet uit, het is alleen nooit bijgehouden. Ter Averst, die veertig jaar lang als prikconsulent werkte in IJsselland, deed dat wel. ,,Daardoor kon ik deze trend waarnemen tussen 2007 en 2017.’’

Discussie

Hoe komt het toch dat meer jongeren zich bedenken, de afgelopen jaren? Ter Averst denkt het te weten: ,,Internet! Jongeren kunnen makkelijker zelf informatie inwinnen dan vroeger. De toename komt daarnaast simpelweg omdat de discussie van wel of niet vaccineren erg actueel is, bijvoorbeeld door de hpv-vaccinatie. Door de landelijke discussies in de media, besluiten sommige ouders het niet te doen. Tegelijkertijd krijgen mensen die geen prik kregen juist spijt door de discussie. Het niet-gevaccineerd zijn komt zo bij de spijtoptanten in gedachten.’’

Kinderen uit met name gereformeerde gezinnen werden door hun ouders vroeger niet ingeënt via het Rijksvaccinatieprogramma. Zij misten alle twaalf inentingen tussen hun geboorte en twaalfde levensjaar tegen infectieziekten. Wanneer ze ouder worden en zelf afwegingen kunnen maken, willen ze die eigenlijk wel. Het knaagt bij sommige tieners van de Bijbelgordel dat ze niet zijn ingeënt, omschrijft Ter Averst. Ze zijn bang daardoor een besmetting als baarmoederhalskanker, difterie en hepatitis B op te lopen. Maar de wens om wel ingeënt te worden, betreft niet altijd een persoonlijke drijfveer.

Schoolreisje

Ter Averst: ,,Het gaat deels ook om hele praktische overwegingen. Bijvoorbeeld als jongeren vanwege studie naar het buitenland gaan om stage te lopen. In sommige landen is gevaccineerd zijn verplicht. Of scholen stellen het als eis bij een schooltrip. Dat is nu actueel als het om Italië gaat, daar was een mazelenuitbraak en scholen die daarheen gaan zeggen dan: kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen niet mee.’’

Quote Kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen niet mee op schoolreisje. Riny ter Averst, GGD IJsselland Veelal gereformeerde kinderen willen het uitje niet missen en halen de vaccinaties soms alsnog. Ondanks dat ouders de inentingen als product van de wetenschap ervaren en betwijfelen of God dit goedkeurt. Zij zien het menselijk lichaam als een tempel van de Heilige Geest. En hoe de gezondheid van zo'n lichaam zich ontwikkelt, daar moet God de leiding in houden en niet een vaccinatie. Ter Averst: ,,Al komen ook antroposofische beweegredenen bij ouders soms om de hoek kijken. Of kinderen willen een prik, omdat een werkgever bij een stage in de gezondheidszorg vaccinaties als verplichting stelt, om uitbraken te voorkomen. En al deze ongevaccineerde mensen komen als ze zo’n 15, 16 of 17 jaar zijn alsnog de vaccinaties halen.’’

Helma Ruijs, arts infectieziektebestrijding bij GGD Gelderland-Zuid, deed onderzoek naar acceptatie van vaccinatie in de reformatorische gebieden. ,,Wij hebben geen onderzoek gedaan naar specifiek de spijtoptanten, maar dit cijfer is interessant en in lijn met onze gegevens. Vanuit ons onderzoek over acceptatie vaccinatie in reformatorische gezindte, kun je zien dat de vaccinatiegraad over de generaties toeneemt. Terwijl de acceptatie van vaccinatie landelijk afneemt, stijgt deze in de reformatorische gezindte juist.’’ In de Bijbelgordel is er daarnaast een verschuiving naar minder conservatieve kerken. ,,Ook dat speelt mee in de toename.’’

