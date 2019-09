Geliquideerde man Amsterdam is oud-profvoetballer Kelvin Maynard

Bij de schietpartij op de Langbroekdreef in Amsterdam Zuidoost viel één dode. Het is niet bekend of de 32-jarige Maynard een grote bekende van de politie is. Wel kwam hij tien jaar geleden in aanraking met de politie tijdens rellen tussen zijn toenmalige club FC Volendam en Omniboys. Maynard werd na de rellen samen met zijn teamgenoot Melvin Platje aangehouden. Ze kwamen niet veel later weer vrij.