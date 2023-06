Geliefde mentor Tineke overleed plots aan hartstilstand, leerlingen herdenken haar met rouwvlaggen tijdens galatour

Het is een subtiel detail in de stoet die over Kattenburg en de Hoogstraat alleen de oplettende kijker ziet. Op deze manier herdenken zestien vmbo-basisleerlingen hun mentrix Tineke Oosterbroek. Een hartstilstand maakte een cru einde aan het leven van deze Drutense docent. ‘Ik geloof in jullie. Jullie kunnen het’, had ze haar zestien leerlingen op zaterdag voor de start van hun examen nog geappt. ’s Avonds was ze er niet meer.