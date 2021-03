Gele giftige stof boven Hengelo: bedrijf ontruimd, noodmelding voor omgeving verstuurd

Meer aanhoudin­gen in onderzoek naar moord advocaat Wiersum niet uitgeslo­ten, een verdachte onvindbaar

2 maart Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen in het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat stelde de officier van justitie dinsdagmiddag tijdens een nieuwe inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp. Een van de verdachten is voor het OM onvindbaar.