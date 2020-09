Gelderse politie tast in het duister over zendmastbrand: ‘Sporen verdwijnen bij een brand’

Twee Nederland­se militairen gewond door explosie tijdens oefening Tsjechië

10 september Twee Nederlandse militairen zijn vanmiddag in Tsjechië gewond geraakt door een explosie. Die vond plaats tijdens een internationale militaire oefening in Vyskov. Bij die oefening werd gebruik gemaakt van chemische stoffen. Hoe de ontploffing kon gebeuren, is nog onbekend.