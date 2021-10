Gelderse derby zonder uitfans? Burgemeester van Nijmegen schaamt zich: ‘Dit wil ik nooit meer meemaken’

Vele tientallen NEC-aanhangers zochten de confrontatie met de politie na de door NEC verloren wedstrijd (0-1). Bussen van de Vitesse-aanhang moesten in de bussluis van het Goffertstadion wachten tot de situatie buiten weer rustig was. Ook mocht een aantal supporters het stadion niet verlaten. Ze werden in groepjes naar een andere uitgang gebracht volgens NEC. Dat was nodig vanwege de veiligheid, want via de gewone uitgangen zouden ze rechtstreeks in de groep relschoppers terecht zijn gekomen.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, was totáál niet te spreken over het gedrag van de NEC-supporters: ,,Ik durf ze niet eens supporters te noemen. Ik vond het een totale wanprestatie", zei Bruls bij Radio 1. ,,Het gaat aan Nijmeegse kant om enkele honderden waarvan ik me, met alle respect, afvraag wat zij voor de rest van hun leven nog willen gaan doen. Het was op het veld slecht, op de tribunes slecht en na afloop slecht. Als Nijmeegse burgemeester schaam ik me voor een groot aantal van mijn stadsgenoten.”

Volledig scherm Het spandoek waar de burgemeester over praat. © Pro Shots / Stefan Koops

De derby tussen NEC en Vitesse was volgens Bruls al kapot door het spandoek dat vooraf werd getoond met de tekst ‘pure haat’: ,,Laat ik voorop stellen: echte supporters haten elkaar niet. Het slaat helemaal nergens op. Ik ken nog niet eens alle feiten, maar ik vind het echt beschamend. Dit gaan we stevig evalueren en dan gaan we met stappen komen, want dit wil ik nooit meer meemaken. Het slaat nergens op, vreselijk. De politie heeft door goed ingrijpen nog ervoor kunnen zorgen dat de supporters onderling niet doorgingen, maar toen gingen ze maar met stenen en stokken gooien naar de politie. Gelukkig zijn de Vitesse-supporters uiteindelijk veilig afgevoerd, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Als je deze mensen hun gang laat gaan: ik weet dan niet waar het eindigt.”

Of er gesproken zal worden over derby's tussen NEC en Vitesse zonder uitsupporters? ,,Dat is in het verleden zo geweest. Bij de laatste derby vier jaar geleden leek het juist beter te gaan. We hebben toen dingen versoepeld, maar we zijn nu weer terug bij af: we gaan dit allemaal eens stevig op een rijtje zetten.”

Politie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ook de politie sprak over onacceptabel geweld. ‘Na de wedstrijd hebben supporters van NEC zich vandaag in Nijmegen tegen de politie gekeerd. Agenten werden belaagd met onder andere boomstronken en stenen. Er is heel veel geweld gebruikt. Agenten zijn lichtgewond geraakt en ook paarden liepen verwondingen op.’ Verder werd er ook een politiebusje gesloopt. De politie heeft verschillende charges uitgevoerd. ‘Dit geweld is onacceptabel. We hebben vanavond meer dan twintig verdachten aangehouden. Maar het onderzoek naar de anderen start nu ook. Onze zorg gaat nu eerst uit naar alle betrokken collega’s’, aldus de politie.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: