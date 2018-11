Geldboete voor ex-lid Vindicat na mishandeling ‘feut’ in kelder

Een ex-lid van studentencorps Vindicat uit Groningen is vandaag door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 1000 euro voor het mishandelen van een aspirant-lid in 2016.

De straf is lager dan het vonnis van de rechtbank in Groningen, dat uitging van zware mishandeling. De rechtbank kwam in november 2017 tot een taakstraf van 240 uur en een gevangenisstraf van 31 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk.

Volgens het hof kan niet worden bewezen dat B. met ‘volle opzet’ heeft gehandeld. Het OM wilde in hoger beroep bevestiging van het vonnis van de rechtbank. In de ogen van het hof is er geen sprake van zware mishandeling. Het slachtoffer heeft verklaard dat hij had geschreeuwd van de pijn. Dat wordt niet bevestigd, door verdachte B. noch getuigen, constateert de rechter. Evenmin is komen vast te staan dat het slachtoffer een schedelbasisfractuur heeft opgelopen. Dit was het geval volgens de ouders van de jongen, die een medische achtergrond hebben. Deskundigen waren op dit punt terughoudend in hun conclusies.

De advocaat van B. had om vrijspraak gevraagd omdat het om een spelsituatie ging, waar vernedering bijhoort. Door deel te nemen aan de ontgroening had het aspirant-lid impliciet toestemming gegeven, vond de raadsman. Het hof oordeelt dat een nieuweling een dergelijke mishandeling echter niet kan verwachten.

Kelder

De 25-jarige Wouter B. stond tijdens een ontgroening op 25 augustus 2016, in de kelder van de sociëteit in Groningen, met zijn voet op het hoofd van het aspirant-lid. ,,Ik wilde alleen wat extra druk zetten’’, verklaarde B. eerder. Hij zei dat hij nuchter was, beheerst handelde en expres zijn hak op de grond hield. De ‘feut’ lag op zijn buik op een betonnen vloer.

De twee hadden voor de ontgroening onenigheid in een café. De jongeman had hem geslagen. Daarop wilde B. de nieuweling een lesje leren, aldus het Openbaar Ministerie. Zo zou hij eerder op de avond al tegen het slachtoffer gezegd hebben dat hij in het ziekenhuis zou belanden. Maar zijn actie was volgens B. echt niet persoonlijk. Hij was zich bovendien niet bewust van het gevaar. ,,Ik kreeg ook geen reactie van hem dat er pijn was’’, aldus B., die achteraf gezien spijt heeft. ,,Het was te vernederend. Ik had beter moeten nadenken. Maar als je diep in een groep zit, denk je dat bepaalde dingen goed zijn.’’