Geld voor grootste islamitische begraafplaats van West-Europa is binnen, corona gaf laatste zetje

De crowdfunding voor de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa, in het Drentse Zuidlaren, is rond. Dat meldt voorzitter Hamed Amrino van de stichting BIBIN. Op de begraafplaats is straks plaats voor 1700 overledenen, die begraven worden met het gezicht richting de heilige stad Mekka.

Uitgerekend de coronacrisis gaf stichting BIBIN, ofwel Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland, het beslissende zetje in de rug. Door het om zich heen grijpende virus mag er niet meer op Marokko en Turkije gevlogen worden, twee landen waar veel in Nederland wonende moslims zich traditioneel laten begraven.

Lees ook Play PREMIUM Hamed droomt van landelijk netwerk van islamitische begraafplaatsen Lees meer

‘Naast de steeds groeiende behoefte in de moslimgemeenschap om in Nederland begraven te worden, is er nu sprake van een noodzakelijke en gedwongen situatie om de realisatie van een islamitische begraafplaats meer dan voorheen onder de aandacht te brengen', schreef BIBIN vorige week in een persverklaring. ,,Corona heeft Nederlandse moslims aan het denken gezet", zegt Amrino nu.

Overigens is de nieuwe begraafplaats in Zuidlaren er nog lang niet, maar het terrein kan nu wel definitief worden aangekocht. Voor de aankoop van het terrein in Zuidlaren was vóór 1 juli 410.000 euro nodig, een bedrag dat bijeengebracht is door donaties van Nederlandse moslims. Donaties uit het buitenland werden volgens initiatiefnemer Amrino niet geaccepteerd.

Volledig scherm Hamed Amrino en de andere initiatiefnemers op het terrein in Zuidlaren. © Corné Sparidaens

Opmars

Islamitisch begraven is aan een opmars bezig. Naast BIBIN zijn er nog drie andere partijen die oriënterende plannen hebben voor zelfstandige moslimbegraafplaatsen, stelde woordvoerder Wim van Midwoud van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) onlangs tegenover deze nieuwssite.

Verder hebben zo’n zestig algemene begraafplaatsen in het land een apart deel voor moslims, volgens de LOB een verdrievoudiging ten opzichte van tien jaar geleden.